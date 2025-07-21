Назван главный претендент на Антони, это не Бетис
Севильцы пока не готовы платить запрашиваемую сумму
22 минуты назад
Вингер Манчестер Юнайтед Антони может изменить клубную прописку уже в ближайшее время. Согласно информации издания iNews, ближе всего к подписанию бразильца в настоящее время находится мадридский Атлетико.
Кроме команды Диего Симеоне, интерес к Антони также проявляет Бетис. Однако севильский клуб не готов выложить 40 миллионов евро — именно на такую сумму рассчитывает руководство Ман Юнайтед в случае трансфера.
Во второй половине прошлого сезона Антони уже выступал за Бетис на правах аренды. За этот период он провел 17 матчей в Ла Лиге, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Согласно оценке Transfermarkt, рыночная стоимость флангового нападающего на данный момент составляет 35 миллионов евро.
Как сообщалось, главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим не видит Антони в своей команде.