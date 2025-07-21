Вингер Манчестер Юнайтед Антони может изменить клубную прописку уже в ближайшее время. Согласно информации издания iNews, ближе всего к подписанию бразильца в настоящее время находится мадридский Атлетико.

Кроме команды Диего Симеоне, интерес к Антони также проявляет Бетис. Однако севильский клуб не готов выложить 40 миллионов евро — именно на такую сумму рассчитывает руководство Ман Юнайтед в случае трансфера.

Во второй половине прошлого сезона Антони уже выступал за Бетис на правах аренды. За этот период он провел 17 матчей в Ла Лиге, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Согласно оценке Transfermarkt, рыночная стоимость флангового нападающего на данный момент составляет 35 миллионов евро.

Как сообщалось, главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим не видит Антони в своей команде.