Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим попросил Джейдона Санчо, Маркуса Рашфорда, Алехандро Гарначо, Антони и Тирелла Маласию не появляться на тренировочной базе из-за их желания покинуть клуб.

Об этом сообщает журналист Джеймс Дакер из The Telegraph. В прошлом сезоне Санчо, Рашфорд, Антони и Маласия выступали в аренде за Челси, Астон Виллу, Бетис и ПСВ соответственно, тогда как Гарначо оставался в составе МЮ, но тоже заявил о намерении сменить команду.

Аморим, который недавно возглавил Юнайтед, настаивает на работе только с теми футболистами, которые действительно хотят играть за клуб.