Защитник сборной Украины и английского Борнмута Илья Забарный может вскоре сменить команду.

Как сообщает «Динамо Киев Inside», после срыва потенциального перехода в ПСЖ появился другой серьезный кандидат на трансфер украинца. Единственным клубом, готовым уже сейчас выложить 70 миллионов евро, которые требует Борнмут, является Ньюкасл. Главный тренер Эдди Хау и руководство «сорок» настроены решительно и стремятся получить Илью не меньше, чем французский гранд.

В прошлом сезоне Ньюкасл занял пятую строчку в Премьер-лиге, обеспечив себе участие в Лиге чемпионов. Что касается самого Забарного, то он провел 39 матчей за Борнмут в сезоне 2024/25 и отметился одной результативной передачей.

Соглашение Ильи с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 42 миллиона евро.

Ранее стало известно, почему Забарный до сих пор не стал футболистом ПСЖ.