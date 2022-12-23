«Заря» и «Кривбасс» отправятся в Турцию на сбор
Назван лучший игрок «Зари» в осенней части сезона
Им неожиданно стал защитник
23 декабря 11:30
Шапаренко против Данченко / Фото: ФК Динамо
Лучшим игроком Зари в осенней части сезона стал защитник Олег Данченко, сообщает пресс-служба луганского клуба.
Именно такой выбор сделали фанаты клуба, которые голосовали. В нынешнем сезоне Данченко провел 17 матчей за Зарю и сделал 1 голевую передачу.
Зимовать Заря ушла на 4 месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 28 очков.
Ранее стало известно, что лидер Зари может вернуться на поле уже в начале 2023 года.
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