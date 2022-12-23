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Назван лучший игрок «Зари» в осенней части сезона

Им неожиданно стал защитник
Футбол Украинская Премьер-лига
23 декабря 11:30
Назван лучший игрок «Зари» в осенней части сезона
Шапаренко против Данченко / Фото: ФК Динамо

Лучшим игроком Зари в осенней части сезона стал защитник Олег Данченко, сообщает пресс-служба луганского клуба.

Именно такой выбор сделали фанаты клуба, которые голосовали. В нынешнем сезоне Данченко провел 17 матчей за Зарю и сделал 1 голевую передачу.

Зимовать Заря ушла на 4 месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 28 очков.

Ранее стало известно, что лидер Зари может вернуться на поле уже в начале 2023 года.

Петр Приходько
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Олег Данченко Заря

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