Президент США Дональд Трамп в интервью DAZN во время финала Клубного чемпионата мира-2025 Челси – ПСЖ (3:0) назвал лучшего игрока в истории футбола, по его мнению.

Много лет назад, когда я был молодым, сюда привезли игрока по имени Пеле, и он выступал за команду под названием [Нью-Йорк] Космос. И этот стадион был заполнен до отказа – это была предыдущая версия нынешнего стадиона, и это был Пеле.

Не хочу назвать себя старым, но это было очень давно, и я тогда был молодым парнем, так что пришел посмотреть на Пеле – и он был невероятным. Так что, пожалуй, я скажу по-старому – это как вспомнить Бейба Рута – и скажу, что Пеле был просто великим.