Во время финального матча клубного чемпионата мира между Челси и ПСЖ болельщики дважды выразили недовольство президентом США Дональдом Трампом. События произошли на стадионе Метлайф в Нью-Джерси.

Первый инцидент случился во время исполнения национального гимна, когда Трампа показали на видеоэкранах вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Второй случай недовольства публики был зафиксирован во время церемонии награждения, когда американский лидер вышел вручать трофей победителям.

В самом матче лондонский Челси одержал убедительную победу над парижским ПСЖ со счетом 3:0. Лучшим игроком встречи признан полузащитник Коул Палмер, который отметился дублем и голевой передачей.