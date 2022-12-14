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Не одному Анчелотти. Сборная Бразилии проведет переговоры с Зиданом

Команда продолжает искать тренера
Футбол В мире
14 декабря 18:10
Не одному Анчелотти. Сборная Бразилии проведет переговоры с Зиданом
Фото: As

Сборная Бразилии продолжает искать статусного тренера.

Накануне, от предложения бразильцев отказался Карло Анчелотти. Он захотел остаться в «Реале».

Теперь же команда намерена переговорить с другим экс-тренером мадридцев. Новым кандидатом является Зинедин Зидан, сообщает As.

Француз мечтал возглавить свою сборную, но с нынешним тренером Дидье Дешамом продлят контракт. Зидан находится без работы уже 1,5 года.

При этом, игрок Бразилии хотят видеть тренером местного наставника.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Бразилии (футбол) Зинедин Зидан

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