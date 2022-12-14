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Не одному Анчелотти. Сборная Бразилии проведет переговоры с Зиданом
Команда продолжает искать тренера
Фото: As
Сборная Бразилии продолжает искать статусного тренера.
Накануне, от предложения бразильцев отказался Карло Анчелотти. Он захотел остаться в «Реале».
Теперь же команда намерена переговорить с другим экс-тренером мадридцев. Новым кандидатом является Зинедин Зидан, сообщает As.
Француз мечтал возглавить свою сборную, но с нынешним тренером Дидье Дешамом продлят контракт. Зидан находится без работы уже 1,5 года.
При этом, игрок Бразилии хотят видеть тренером местного наставника.
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