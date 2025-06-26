Главный тренер Зарі Виктор Скрипник поделился впечатлениями после первых дней учебно-тренировочных сборов в Словении. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Когда команда играет против лидеров хорошо, отбирает очки у Шахтера, Динамо, обыгрывает клубы, которые борются за еврокубки, а потом теряет очки там, где все думают, что Заря должна побеждать - это говорит о психологии. Можно сделать выводы, что наши футболисты умеют играть и выигрывать. Моя задача раскрыть этот потенциал, найти стабильность. Все начинается с головы. Повторюсь - это вопрос также психологии.

Я доволен тем, как оно прошло. Желание есть, а это самое главное, потому что, когда нет желания у игроков - не поможет ни один тренер, - рассказал Скрипник.