Новый-старый главный тренер "Зари" Виктор Скрипник высказался о возвращении в клуб, с которым ранее работал в Украине. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Можно сказать - пришел к себе домой. Заря - это первая команда в Украине, которую я тренировал. Она всегда была в моем сердце. У человека, который определенный период времени был в клубе, всегда остается частичка этого клуба. Постоянно следил за «черно-белыми». У меня были и другие команды, и за ними я тоже слежу, но Заря есть Заря. Это то время, когда со мной познакомились в стране. Знал, куда иду, меня тут тоже знают, поэтому рад, что получилось вернуться в команду.

Если приводить примеры, то можно найти их множество, когда и тренер, и игрок возвращаются по 3-4 раза в команду. Например, Клаудио Раньери, Карло Анчелотти и другие. В этом нет ничего плохого. Не думаю, что этим мы переписываем какую-то футбольную историю. Это повседневная жизнь. Все сложилось так, как надо, и я этому рад. Надеюсь принести пользу Зари, - рассказал Скрипник.