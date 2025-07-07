Обладатель Золотого мяча-2003 Павел Недвед, известный преимущественно по выступлениям за Лацио и Ювентус, рассказал, как произошло возвращение в сборную Чехии в роли менеджера.

Недвед ради возвращения на родину оставил работу спортивным директором в Аль-Шабабе.

Для меня это большая честь, с другой стороны, это также большая ответственность, которую я взял на себя. Я благодарю Исполнительный комитет, единогласное одобрение является хорошим знаком для меня. У меня есть четкие обязанности, о которых также упоминал президент Дэвид Тунда, касающиеся первой команды и двадцать первой. Это роль, которая мне нравится и которую я считаю полноценной. У меня будет достаточно места и надлежащие условия, чтобы работать с максимальной отдачей. Я постараюсь не разочаровать, и, конечно, мне понадобится поддержка председателя и исполнительного комитета. Для начала мне нужно было вернуться к своей работе в Саудовской Аравии после отпуска. Тем временем ко мне обратились из FAČR, с которым у нас с самого начала были положительные обсуждения, и я был очень приятно удивлён. После первой встречи с президентом, который впечатлил меня своим четким видением моей должности, я был уверен, что хочу помочь чешскому футболу и добиться успеха. И я сделаю все для этого, настал правильный момент. Я с нетерпением жду его, я очень мотивирован, - признался Недвед.

Павел Недвед - выдающаяся фигура в чешском футболе. В составе национальной сборной он завоевал серебро на Евро-1996, бронзу на Евро-2004 и выступал на ЧМ-2006 года. В общей сложности он провел 91 матч за национальную команду и забил 18 голов.

Как игрок выступал за Дуклу, Спарту, Лацио и Ювентус. Трехкратный чемпион внутренней лиги и трехкратный победитель Серии А.

После завершения активной карьеры он успешно работал менеджером. Сначала в Ювентусе, с которым дважды доходил до финала Лиги чемпионов и девять раз выигрывал Серию А.