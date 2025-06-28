Главный тренер Вереса Олег Шандрук прокомментировал разгромную победу в меньшинстве в контрольном матче против тернопольской Нивы (3:0). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Во-первых, хочу поблагодарить Ниву за игру. Во-вторых, поздравляю наших болельщиков с фактическим началом сезона. Это не официальная игра, но все равно есть возможность прийти, поболеть. Спасибо им сегодня за поддержку.

Ну и третье, конечно — это сама игра. Как для первой игры, я думаю, неплохо было. Конечно, не тот темп, который бы мы хотели, но это объективно под нагрузками — думаю, и Нива, и мы в том числе, ребята еще добегают работу. Поэтому мы довольны и спаррингом, и тем, что мы сегодня увидели на поле.

Действительно, хоть и небольшой срок был, но уже поработали над определенными моментами в атаке, в обороне. И сегодня даже некоторые моменты, то, что мы прорабатывали, получилось позитивно.

Но мы понимаем, что это всего-навсего пять дней подготовки. Поэтому вся подготовка впереди. Завтра ребята отдохнут, и с понедельника приступаем к нашему новому небольшому микроциклу.