Главный тренер Вереса Олег Шандрук откровенно признался, что задачей команды является стать крепким середняком УПЛ.

Готов ли Верес сделать еще один шаг, предметно можно будет сказать, когда будем знать, кто пойдет в сезон, кого удастся пригласить. При всем уважении к нам, как к тренерскому штабу, погоду на поле делают футболисты. Параллельно со спортивными результатами, подтягиваем нашу инфраструктуру. Наша материально-техническая база продолжает расти. Не так быстро, но постепенно инфраструктуру подтягиваем к спортивным результатам.

Важно уделять внимание восстановлению. Контролировать, что ты ешь, как ты спишь. Для профессионального спортсмена необходим специальный софт, который помогает эти мелочи контролировать. Оперативный контроль состояния игроков, длинная скамейка – само собой, это тоже одну из ключевых ролей играет.

С каждым годом Верес, как футбольный клуб, становится крепче. Наша задача – стать крепким середняком. В этом направлении будем двигаться, – заявил Шандрук в интервью «Украинскому футболу».