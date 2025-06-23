Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник планирует усилить команду опытным нападающим, с которым ему уже приходилось работать ранее.

Речь идет о бывшем форварде ровенского Вереса Руслане Степанюке, который на данный момент остается без клуба. Скрипник хорошо знаком с его игровыми качествами по совместной работе в полтавской Ворскле и проявляет интерес к возможному воссоединению. Окончательное решение по трансферу наставник примет после консультаций с клубным руководством, об этом сообщил ТаТоТаке.

Кроме того, в рамках подготовки в Словении тренер оценит форму и потенциал другого форварда — Пилипа Будковского.

В прошлом сезоне 2024/25 Степанюк провел 31 матч за Верес во всех турнирах, отметившись шестью голами и двумя результативными передачами. В 24 встречах он выводил команду на поле в роли капитана.

Ранее сообщалось, каким будет тренерский штаб у Виктора Скрипника в Заре.