Павел Василенко

Нико Вильямс готов покинуть Атлетик Бильбао. Sky Germany предоставляет обновленную информацию о ситуации с испанским вингером.

Вильямс провел достойный сезон в составе Атлетика: 22-летний игрок сыграл 45 матчей, забил 11 мячей и отдал семь результативных передач, и его имя, как и прежде, на слуху у крупнейших клубов.

Уже известно, что Бавария Мюнхен видит испанского игрока в своем составе. Не менее важно, что сам игрок хочет перейти в Баварию. Вильямс дал понять, что готов переехать в Германию.

Переговоры продолжаются, но пока что соглашения не достигнуто. У игрока высокие финансовые ожидания, которые достигают 20 миллионов евро за сезон.

Большие деньги также придется перевести баскам. Сумма отступных составляет около 60-65 миллионов евро, и Атлетик не намерен вести переговоры о снижении стоимости игрока.