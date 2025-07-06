Капитан Баварии Мануэль Нойер прокомментировал тяжелую травму, которую получил Джамал Мусиала в результате жесткого столкновения с вратарем ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой в четвертьфинальном поединке клубного чемпионата мира.

Полузащитник мюнхенцев сломал ногу и выбыл из строя на длительный срок.

«Это была ситуация, в которую необязательно было так входить! Это слишком рискованно. Он фактически допускает возможность травмирования своего соперника.

Я подошел к нему и сказал: «Ты не хочешь подойти к нашему игроку?». Из уважения стоит это сделать — подойти, пожелать парню всего наилучшего. Позже он это все же сделал. Но всегда должна быть честная игра. Я бы поступил иначе», - цитирует Нойера SkySports.