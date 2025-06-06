Норвегия - Италия: Холанн и компания против Доннаруммы в стартовом матче отбора на ЧМ-2026

Сборная Италии в пятницу, 6 июня, проведет свой первый матч квалификации к чемпионату мира-2026, сыграв в гостях против Норвегии на «Уллевол Стадионе» в Осло. Начало – в 21:45.

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В отличие от итальянцев, которые были заняты в матчах Лиги наций в марте, норвежцы уже успели провести две игры в отборе и одержать две убедительные победы – 5:0 над Молдовой и 4:2 над Израилем. Эти результаты вывели команду Столе Сольбаккена на первое место в группе I.

Норвегия мечтает выйти на чемпионат мира впервые с 1998 года, и лидером этой попытки должен стать Эрлинг Холанд. Вместе с ним в составе – лидер Арсенала Мартин Эдегор и нападающий Атлетико Александр Серлот.

Италия же в последний раз участвовала в чемпионате мира еще в 2014-м. В квалификации к ЧМ-2022 «Скуадра Адзурра» не проиграла ни одного матча, но сенсационно уступила Северной Македонии в плей-офф. Новый цикл под руководством Лучано Спаллетти начинается с трехматчевой безвыигрышной серии (1 ничья, 2 поражения), включая – 3:3 с Германией.

Норвегия подходит к матчу в хорошей форме – 4 победы подряд, 18 забитых голов и всего 3 пропущенных. В отборе к ЧМ команда дома проиграла лишь раз в девяти последних поединках (5 побед, 3 ничьи).

Однако статистика очных встреч говорит не в пользу норвежцев – с июня 2000 года они не побеждали Италию, а в трех из последних четырех матчей потерпели поражения, пропуская ровно дважды.

Итальянцы имеют неплохую выездную статистику – 4 подряд «сухих» матча в отборе на чужом поле. В последний раз они пропускали в отборе к ЧМ в 2017 году (против Швеции). Проблемой остается оборона – команда пропустила 8 мячей в трех последних матчах.

В составе итальянцев отсутствуют Буонджорно, Габбия и Кин. Особое внимание будет к Бастони, который хочет реабилитироваться после провала в финале Лиги чемпионов против ПСЖ (0:5).

Возможные составы сборных Норвегии и Италии

Норвегия (4-4-2): Нюланд, Райерсон, Эстигор, Айер, Вульф; Эдегор, Берге, Берг, Шельдеруп; Серлот, Холанд

Италия (3-5-2): Доннарумма, Ди Лоренцо, Гатти, Бастони; Камб'яссо, Барелла, Риччи, Тонали, Удоджи; Распадори, Ретеги

Прогноз на матч Норвегия - Италия

Норвегия выглядит мощнее на старте отбора, но Италия имеет опыт игры в решающих поединках. Ожидается напряженный матч, где возможен ничейный результат.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол: победа Норвегии – 2,7, ничья – 3,43, успех Италии – 2,68. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

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