Носов рассказал от чего Металлист 1925 очистился в Первой лиге
Президент харьковчан раскрыл, в чем снижение в классе пошло команде на пользу
около 1 часа назад
Президент Металлиста 1925 Владимир Носов рассказал, какие произошли изменения в первой команде за один сезон в Первой лиге.
Сезон в Первой лиге мы действительно рассматривали как шанс на перезагрузку – как в футбольном, так и в управленческом смысле. Это было время, когда мы посмотрели в зеркало и честно ответили себе на вопросы: кто мы, куда идем и что нужно изменить.
За последние полгода в клубе произошли серьезные изменения. Во-первых, кадровые: обновился состав первой команды, продолжается трансферная работа, полностью обновлен тренерский штаб. К нашей команде уже присоединились пять новых игроков.
Во-вторых, произошли изменения и в структуре клуба: в руководящем составе, в команде U-19, в женском направлении. Назначен новый тренер – хорват Младен Бартулович.
Мы не боимся изменений и идти в новизну. Не боимся принимать сложные решения, потому что видим перед собой четкую цель – построить сильный проект не только на поле, но и с точки зрения менеджмента, структуры и в целом подхода.
С повышением в УПЛ мы должны только ускоряться. Работаем над инфраструктурой, строим современные внутренние процессы, усиливаем скаутинг, маркетинг, коммуникацию с болельщиками, – заявил Носов в интервью ua.tribuna.com.
Основатель и СЕО криптобиржи «WhiteBIT», Владимир Носов стал президентом Металлиста 1925 в начале сентября 2023 года. Тогда клуб был на грани прекращения существования из-за отказа в финансировании предыдущего спонсора. Однако в первом же сезоне харьковчане вылетели в Первую лигу. На возвращение в УПЛ команде хватило одного сезона.
Ранее Носов сообщил, что Металлист 1925 не изменит своё название.
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