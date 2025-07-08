Президент Металлиста 1925 Владимир Носов рассказал, какие произошли изменения в первой команде за один сезон в Первой лиге.

Сезон в Первой лиге мы действительно рассматривали как шанс на перезагрузку – как в футбольном, так и в управленческом смысле. Это было время, когда мы посмотрели в зеркало и честно ответили себе на вопросы: кто мы, куда идем и что нужно изменить.

За последние полгода в клубе произошли серьезные изменения. Во-первых, кадровые: обновился состав первой команды, продолжается трансферная работа, полностью обновлен тренерский штаб. К нашей команде уже присоединились пять новых игроков.

Во-вторых, произошли изменения и в структуре клуба: в руководящем составе, в команде U-19, в женском направлении. Назначен новый тренер – хорват Младен Бартулович.

Мы не боимся изменений и идти в новизну. Не боимся принимать сложные решения, потому что видим перед собой четкую цель – построить сильный проект не только на поле, но и с точки зрения менеджмента, структуры и в целом подхода.

С повышением в УПЛ мы должны только ускоряться. Работаем над инфраструктурой, строим современные внутренние процессы, усиливаем скаутинг, маркетинг, коммуникацию с болельщиками, – заявил Носов в интервью ua.tribuna.com.