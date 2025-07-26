Украинский полузащитник Александр Петрусенко прокомментировал свой переход в хорватский Осиек. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Снова немного говорю на вашем языке, как и тогда, когда был в Пуле. Там у меня даже был преподаватель хорватского, но я занимался с ним всего две недели, потому что сразу же осуществил трансфер в Турцию. Здесь я обязательно продолжу обучение и с каждым днем буду становиться лучше в этом.

Да, было несколько вариантов, но я выбрал Осиек. Я вижу и чувствую, что здесь, вместе с командой, мы можем многого достичь. Клуб имеет все необходимое для того, чтобы мы как игроки становились лучше. К тому же я очень люблю Хорватию и чувствую себя здесь как дома. Для меня это лучший вариант. Рад, что я здесь, и теперь настало время работать! Я знаю, чего здесь от меня ждут, и я к этому готов.

Я уже не видел там перспективы. Но это был очень хороший опыт игры в сильной турецкой лиге, против отличных игроков и команд. Там футбол очень динамичный, все играют на полную силу, и не так просто адаптироваться. У меня остались очень хорошие воспоминания и об Истре. Всем было сложно играть против нас, у нас была хорошая команда, сильные игроки, мы добились отличного результата. А эта команда, в которую я перехожу, просто обязана быть сильной! Я знаю, что конкуренция будет серьезной, но прежде всего хочу как можно скорее познакомиться с новыми одноклубниками. Я два месяца не тренировался с командой, работал индивидуально, возможно, сначала буду не на 100 процентов готов, но очень скоро наберу оптимальную форму.

Я люблю много работать на поле и много бегать — с мячом и без него. В Осиеке я также отдам все силы, все, что знаю и умею. Моя естественная позиция — это «шестерка», могу играть и «восьмерку», в Турции однажды играл даже центрального защитника, было что-то подобное и в Украине в нескольких матчах. Я прошел отличную школу в Динамо, многие игроки моего поколения сейчас в больших европейских клубах.