Сергей Стаднюк

Полузащитник Александр Петрусенко стал игроком Осиека. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

27-летний воспитанник Динамо подписал трехлетний контракт. Указывается, что переход состоялся на правах свободного агента. По оценке Transfermarkt, стоимость украинца составляет миллион евро.

Он уже хорошо известен футбольным болельщикам в Хорватии, так как успешно защищал цвета Истры 1961. Прошлый сезон он провел в составе клуба турецкой Суперлиги Антальяспор, который неожиданно столкнулся с финансовыми проблемами, что привело к задержке выплат игрокам, поэтому этим летом он автоматически стал свободным агентом. Отмечается, что хорватскому клубу удалось выиграть серьезную конкуренцию за игрока.

Интересно, что в период с 2017 по 2025 год Петрусенко станет уже пятым украинцем, который сыграет за Осиек. Ранее за команду выступали Дмитрий Лёпа, Евгений Чеберко, Александр Драмбаев и Денис Гармаш.

Ранее Осиек минимально обыграл киевское Динамо (1:0).