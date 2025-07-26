Хорватский клуб подписал уже пятого украинца за восемь последних лет
Эта команда просто не может без футболистов этой национальности
около 23 часов назад
Полузащитник Александр Петрусенко стал игроком Осиека. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
27-летний воспитанник Динамо подписал трехлетний контракт. Указывается, что переход состоялся на правах свободного агента. По оценке Transfermarkt, стоимость украинца составляет миллион евро.
Он уже хорошо известен футбольным болельщикам в Хорватии, так как успешно защищал цвета Истры 1961. Прошлый сезон он провел в составе клуба турецкой Суперлиги Антальяспор, который неожиданно столкнулся с финансовыми проблемами, что привело к задержке выплат игрокам, поэтому этим летом он автоматически стал свободным агентом. Отмечается, что хорватскому клубу удалось выиграть серьезную конкуренцию за игрока.
Интересно, что в период с 2017 по 2025 год Петрусенко станет уже пятым украинцем, который сыграет за Осиек. Ранее за команду выступали Дмитрий Лёпа, Евгений Чеберко, Александр Драмбаев и Денис Гармаш.
Ранее Осиек минимально обыграл киевское Динамо (1:0).