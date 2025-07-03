Новичок Карпат Андрей Клещук поделился мыслями о своем переходе из Кривбаса на правах свободного агента. Слова голкипера передает пресс-служба львовян.

Я очень счастлив стать частью зелено-белой семьи. Карпаты – это большой клуб с великой историей, характером и амбициями. Именно здесь я смогу начать новый этап в своей карьере и помочь команде добиваться результата. В команде меня приняли очень тепло. Чувствуется правильная атмосфера и общее желание добиваться результата.

Что касается игры с Куликовым, то это была наша первая игра на первом сборе. Мы победили, сыграли «всухую» – это хорошо для команды, когда команда играет «всухую». Поэтому работаем, движемся дальше. Это только первая товарищеская игра наша. Нас ждут еще очень сильные соперники в товарищеских матчах, поэтому будем готовиться к сезону.