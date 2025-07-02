Павел Василенко

Карпаты продлили трудовые отношения с Павлом Полегеньком.

Правый защитник будет играть за львовскую команду в следующем сезоне. Клуб заключил новый контракт с Полегеньком по системе 1+1, сообщает официальный сайт Карпат.

Полегенько выступает за зелено-белых с лета 2023 года. Правый фулбек прошел путь вместе с Карпатами из Первой лиги до УПЛ. За это время в составе команды 30-летний Полегенько сыграл 50 матчей, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Карпаты и Евгений Пидлепенец прекратили действие контракта по соглашению сторон.