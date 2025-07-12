Защитник Шахтера Марлон рассказал, следил ли он за командой перед своим возвращением к ней и вспомнил, как выступал за Барселону с нынешним главным тренером «горняков» Ардой Тураном в качестве игрока. Слова бразильца передает пресс-служба клуба.

Я слежу и всегда приятно их видеть, наблюдать за ними. Вижу рост каждого: Бондаря, Бондаренко, Судакова. Всегда заметно лидерство и качество Матвиенко и других бразильцев в команде. Я наблюдал за всеми изменениями, вижу прогресс и рад быть здесь. Я совершенствовался в игровом плане, поэтому рад теперь присоединиться к этим процессам.

Я несколько раз говорил с Судаковым. Я даже написал Бондарю и немного поговорил с Тарасом Степаненко, хоть и поверхностно, но искренне. Ощущения странные, потому что раньше я был самым молодым, когда уходил отсюда, мне было 25–26, другим 33–34. И вот теперь можно стать самым старшим в команде. Это даже смешно, но мы понимаем ответственность. Мы осознаем важность этого. Но, конечно, все с легкостью и профессиональной отдачей на поле, чтобы помогать команде.

Играл с Тураном в Барселоне? Жизнь очень динамична, а футбольный мир так мал. И мы можем это прожить за 10 лет. Когда-то мы вместе были на поле как игроки, а теперь он тренер и я снова с ним. Как я всегда говорю, мир футбола очень мал. Жду нового опыта.