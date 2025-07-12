Защитник Шахтера Марлон прокомментировал свое возвращение в клуб через 3,5 года. Слова бразильца передает пресс-служба клуба.

Я уже был в этой команде раньше. Очень рад вернуться. Теперь в оранжево-черном ритме. Нас ждут новые вызовы, новые эмоции и новые победы.

Еще когда я ушел, я уже понимал, что цикл не завершился. Так что сегодня вернуться, увидеть ребят, встретиться со всеми, с кем общался раньше, для меня очень важно и приятно.

Как я уже сказал, это приятно. И замечательно снова их увидеть и обнять. И это все имеет для меня большое значение. Я очень счастлив здесь и надеюсь еще год жить в этой атмосфере уважения и тепла.

Мы всегда сохраняем суть, конечно. Есть изменения как человека, как игрока, но суть та же. Менталитет дозревает и меняется, но всегда к лучшему. Я всегда стремлюсь завоевывать титулы, и здесь не может быть иначе. Сосредоточусь на лучшем для Шахтера, чтобы выиграть много титулов, дай Бог.