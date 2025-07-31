Нападающий СК Полтава Богдан Кобзар получил серьезную травму во время тренировки после подписания контракта с новичком УПЛ, сообщает «ТаТоТаке».

23-летний футболист несколько дней назад перешел из Левого Берега и на одном из первых тренировок в новой команде повредил крестообразные связки колена.

Кобзар сможет помочь своей команде только во втором круге. Также в лазарете СК Полтава находятся Дмитрий Щербак и капитан Владислав Даниленко.

Стали известны время и даты проведения матчей 1 тура УПЛ 25/26.