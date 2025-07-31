Новичок СК Полтава порвал «кресты» после подписания контракта
Игрок выбыл на длительный срок
около 5 часов назад
Фото - СК Полтава (2024/2025)
Нападающий СК Полтава Богдан Кобзар получил серьезную травму во время тренировки после подписания контракта с новичком УПЛ, сообщает «ТаТоТаке».
23-летний футболист несколько дней назад перешел из Левого Берега и на одном из первых тренировок в новой команде повредил крестообразные связки колена.
Кобзар сможет помочь своей команде только во втором круге. Также в лазарете СК Полтава находятся Дмитрий Щербак и капитан Владислав Даниленко.
Стали известны время и даты проведения матчей 1 тура УПЛ 25/26.
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