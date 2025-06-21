СК Полтава столкнулась с несколькими месяцами задержек по зарплате на фоне новостей о возможном отзыве аттестата на участие в УПЛ, сообщает SportArena.

Новичок УПЛ должен урегулировать этот вопрос, чтобы не потерять место в элите, которое команда завоевала по спортивному принципу.

Ранее сообщалось, что у УАФ возникли вопросы по предоставленным документам Полтавы во время прохождения процедуры аттестации.

Представители клуба имеют время до следующей недели решить все вопросы.

Полтава по итогам сезона Первой лиги финишировала второй, имея в своем активе 42 балла.

СК Полтава рискует пролететь мимо УПЛ, имея на руках аттестат.