Глава наблюдательного совета Металлиста 1925 Богдан Бойко оценил трансферную кампанию новичка УПЛ. Его слова приводит пресс-служба клуба.

У нас на этот сезон две задачи. Первая и главная - стратегическая: это построение клуба как серьезного футбольного проекта. Наша цель - вернуть Харьков на уровень грандов УПЛ. Мы, как мы и заявляли ранее, подходим к процессу очень искренне и глубоко. Формируем как философию игры команды, так и стратегию развития клуба. Я уверен, что без таких фундаментальных вещей, как стратегия, концепция, миссия, мы не построим большой конкурентоспособный футбольный проект.

Поэтому, так же как мы работаем на трансферном рынке, мы и очень много времени уделяем созданию нашей философии, чтобы каждый игрок и менеджер клуба понимал, где он, зачем и к какой цели идет, - рассказал Бойко.