Павел Василенко

Металлист 1925 официально объявил о подписании защитника Александрии Артема Шабанова.

Срок соглашения между 33-летним оборонцем и харьковским клубом составляет один год с возможностью продления еще на один.

Шабанов в прошлом сезоне сыграл за Александрию 30 матчей во всех турнирах: один гол, одна результативная передача.

Также Шабанов известен игрой за Волынь, Полесье, Олимпик (Донецк), Сталь (Каменское), Арсенал-Киев, Динамо и венгерский Фехервар.

По итогам прошлого сезона Металлист 1925 получил путевку в УПЛ.