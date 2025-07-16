Новичок УПЛ перед стартом сезона увеличил расходы на команду
Приятный бонус для футболистов
около 1 часа назад
Фотография - СК Полтава (2024/2025)
Президент СК Полтава Сергей Иващенко приоткрыл подробности финансирования расходов новичка УПЛ. Его слова приводит «Чемпион».
Насколько увеличится зарплата у игроков СК Полтава в УПЛ? Примерно вдвое. За каждое очко - победу или ничью - предусмотрены премиальные. Наше видение – очень простое: ребята должны зарабатывать, а не получать», - рассказал Иващенко.
СК Полтава по итогам сезона Первой лиги финишировал вторым, имея в своем активе 42 балла.
Стали известны время и даты проведения матчей 1 тура УПЛ 25/26.
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