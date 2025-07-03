Бывший полузащитник ЛНЗ Владислав Наумец подробно рассказал о своем уходе из черкасского клуба.

Первый сезон в ЛНЗ выдался для меня довольно неплохим, ведь я стал самым результативным игроком команды в том сезоне [2023/2024, – прим.]. В следующем сезоне уже пришел другой тренер... Хотя мне и говорили, что на меня рассчитывают, но пришел другой тренер и я перестал играть.

От себя я делал все возможное, чтобы играть, но отсутствие игровой практики – решение тренера. В футболе очень важным фактором является желание тренера видеть игрока в команде и доверять ему. Это один из важнейших факторов.

Если так часто менять тренеров, то как команда может стабильно играть и показывать результат? Конечно, это отражалось на команде. Сначала ты играешь в один футбол, потом – в другой... За полгода невозможно построить команду, которая будет показывать стабильную игру и результат. Я считаю, что для того, чтобы показывать достойную игру нужен время. Поэтому, частые изменения в тренерском штабе действительно влияли на команду.

Еще до завершения прошлого сезона я встречался с новым генеральным директором «фиолетовых». Были разговоры, но никакой конкретики относительно продолжения сотрудничества не было. Мне никто не позвонил и никто не сообщил, что со мной прощаются. Новость о завершении сотрудничества с ЛНЗ я увидел на странице в Instagram.

Я благодарен болельщикам. Они всегда были с нами рядом и всегда поддерживали, несмотря на результаты. Они всегда поддерживали команду. Это важно, – заявил Наумец в интервью Sport.ua.