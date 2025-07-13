Сергей Стаднюк

В контрольном матче в рамках летних предсезонных сборов Буковина разгромила Металлист.

Игра от 12 июля черновчане завершили закарпатский учебно-тренировочный сбор. Матч проходил на ужгородском стадионе Авангард в формате четырех таймов по 30 минут. Игра состоялась на фоне трагических событий в родном регионе: ночью против 12 июля россия нанесла комбинированный ракетно-воздушный удар по Черновицкой области, поэтому футболисты вышли на поле с траурными повязками.

В первой половине встречи подопечные Сергея Шищенко полностью контролировали игру, но открыли счет лишь в конце второго тайма – после ошибки соперника забил Кольцов. После перерыва черновчане не снижали обороты: Андрейчук отличился техническим ударом, а затем Груша и Бойчук довели счет до разгромного.

К вашему вниманию обзор матча.

Контрольный матч

Металлист – Буковина 0:4

Голы: Кольцов, 60, Андрейчук, 99, Груша, 107, Бойчук, 109

Металлист (стартовый состав): Рыбак, Шахмаев, Шерстюк, Порох, Дегтярь, Тепляков, Подручник, Горенко, Ореховский, Исаенко, Горяинов.

Буковина (1 и 2 таймы): Пеньков (Погорелый, 31), Шинкаренко, Карась, Безуглый (к), Морговский, Кольцов, Тищенко, Плакса (Глущук, 50), Пидлепенец, Дахновский, Гончарук.

Буковина (3 и 4 таймы): Федотов, Стасюк, Бусько, Прокопчук, Саков, Глущук (Витенчук, 79), Груша, Бойчук (к), Кожушко, Килевый, Андрейчук.

Таким образом, Буковина разгромно победила во всех трех спаррингах на сборе. Металлист же не может похвастаться такой статистикой: одна победа и два поражения. Следующий товарищеский матч подопечные Шищенко проведут 15 июля против Эпицентра в Каменце-Подольском. У харьковчан же дальше запланирована игра против Ингульца, которая состоится 17-го числа.