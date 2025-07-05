Сергей Стаднюк

В контрольном матче на летних предсезонных сборах Полесье уверенно обыграло Горн (3:1).

Особых проблем житомирянам участник второй лиги Австрии в прошлом сезоне не создал. Подопечные Руслана Ротаня активно начали игру, а открыл счет Гайдук после подачи Корнейчука с левого фланга, где активным был Гонсалвеш. Уже через мгновение Йосефи отобрал мяч у голкипера и удвоил преимущество.

После перерыва Ротань провел ряд тактических перестановок, в частности его ассистент Сергей Кравченко неожиданно вышел на позицию опорника. Третий мяч не заставил себя ждать: Назаренко ассистировал Андриевскому. Однако на последних минутах сказалась расслабленность. Противник вколотил мяч «престижа» в пустые ворота.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча.

Следующий контрольный матч Полесье проведет в тот же день, 5 июля. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по Киеву.

Контрольный матч

Горн – Полесье 1:3

Голы: ?, 86 – Гайдук, 16, Йосефи, 17, Андриевский, 72

Полесье: Кудрик, Корнейчук, Бескоровайный, Виале, Хадрой (Матич), Мельниченко, Андриевский, Йосефи (Кравченко), Гонсалвеш, Майсурадзе (Назаренко), Гайдук.