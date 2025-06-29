Новый тренер Руха высказался о возможных трансферах
Речь не только об академии
около 1 часа назад
Иван Федик / Фото - Рух Львов
Главный тренер Руха Иван Федык не исключает возможность усилить команду перед новым сезоном. Его слова приводит пресс-служба клуба.
Молодежь имеет возможность проявить себя, и благодаря этому мы поймем, насколько великой у нас будет обойма игроков на этот сезон. В то же время мы смотрим, какие позиции нам следует закрыть и кого команде не хватает, поэтому при необходимости будем усиливаться на трансферном рынке, - рассказал Федык
Козловский поставил амбициозную задачу Руху в новом сезоне УПЛ.