Главный тренер Шахтера Арда Туран в интервью Hürriyet рассказал о своих принципах игры.

Я хорошо знаю и слежу за системами Ханси Флика и Диего Симеоне. Но у меня есть свои идеи, я не занимаюсь копипастом. Например, я многому научился у Фатиха Терима. Всё объединил.

Важно правильно донести информацию до игрока. В мире все используют похожие тактики, но важно — как именно я достучусь до тебя. Я даю игрокам план на каждый участок поля. И у меня есть свой метод настойчивости в этом. Я называю это механизмом и отоманизмом — это повторение на тренировках, настойчивость. Я не буду делать что-то, во что не верю. Могут быть неудачи, но я буду настаивать на своих принципах. Именно благодаря им мы били рекорды в чемпионате. Наши соперники проходили поле за 30 секунд. Эти условия и привели меня сюда.

Игра — это показатель. Моя реакция на игроков, общение с ними. Футбол — очень сложная вещь. Думаю, её не до конца понимают. Много лет ты подвергаешься психологическому давлению, даже не замечая этого. Если 19-летний игрок забьет — он замечательный, если нет — то как будто никчемный. В Эюпспоре мы много работали с психологом. Он рассказывал нам (с соблюдением конфиденциальности) о игроках. Мы так строили подход к ним.