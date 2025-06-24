Главный тренер Шахтера Арда Туран в интервью Hürriyet поделился мыслями о предстоящем старте команды в квалификации Лиги Европы.

Во время карьеры игрока я уже играл против Бешикташа в еврокубках. Но если мы будем сразу думать о Бешикташе, это будет ошибкой. Впереди – трудный соперник (Ильвес Тампере). Они хорошо защищаются. Играют в три защитника, но как в пять. Матч будет на искусственном поле на выезде.

Ни один матч не бывает легким. В 2008 году мы вышли на Евро благодаря одному очку, которое взяли на Мальте. Играть против Бешикташа – это большая честь. Это один из крупнейших клубов Турции. Я их уважаю. Я – ярый галатасараевец, но всегда уважаю своих соперников.