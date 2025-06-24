Туран назвал крупнейшую ошибку, которую может допустить Шахтер в начале его работы
Уже первые два матча под руководством турецкого специалиста могут определить дальнейший сезон
около 2 часов назад
Главный тренер Шахтера Арда Туран в интервью Hürriyet поделился мыслями о предстоящем старте команды в квалификации Лиги Европы.
Во время карьеры игрока я уже играл против Бешикташа в еврокубках. Но если мы будем сразу думать о Бешикташе, это будет ошибкой. Впереди – трудный соперник (Ильвес Тампере). Они хорошо защищаются. Играют в три защитника, но как в пять. Матч будет на искусственном поле на выезде.
Ни один матч не бывает легким. В 2008 году мы вышли на Евро благодаря одному очку, которое взяли на Мальте. Играть против Бешикташа – это большая честь. Это один из крупнейших клубов Турции. Я их уважаю. Я – ярый галатасараевец, но всегда уважаю своих соперников.
38-летний Арда Туран возглавил Шахтер в конце мая 2025 года. На посту главного тренера представитель Турции заменил Марино Пушича. Дебютирует специалист на новой должности в матчах первого раунда квалификации Лиги Европы против финского Ильвеса.
Ранее Туран высказался о потенциальной встрече с Бешикташем в случае прохождения Ильвеса.