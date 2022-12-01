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Нойер стал рекордсменом среди голкиперов по количеству матчей на чемпионатах мира
Ветеран проводит уже 19-ю игру за Германию на мундиалях
01 декабря 22:32
Мануэль Нойер / Фото: FIFA
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер стал рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира среди голкиперов, сообщает Opta.
Матч с Коста-Рикой в 3-м туре ЧМ-2022 стал для Нойера уже 19 в финальной части чемпионатов мира.
Нойер превзошел вратарей Зеппа Майера и Клаудио Таффарела, у которых осталось по 18 матчей на мундиалях.
Отметим, Германия рискует вылететь из чемпионата мира
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