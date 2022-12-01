Нойер стал рекордсменом среди голкиперов по количеству матчей на чемпионатах мира

Ветеран проводит уже 19-ю игру за Германию на мундиалях

Мануэль Нойер / Фото: FIFA

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер стал рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира среди голкиперов, сообщает Opta.

Матч с Коста-Рикой в 3-м туре ЧМ-2022 стал для Нойера уже 19 в финальной части чемпионатов мира.

Нойер превзошел вратарей Зеппа Майера и Клаудио Таффарела, у которых осталось по 18 матчей на мундиалях.

Отметим, Германия рискует вылететь из чемпионата мира