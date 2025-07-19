Павел Василенко

Нападающий сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг возвращается в Марсель. 36-летний форвард подписал с клубом контракт до 30 июня 2027 года, сообщают французские СМИ.

Обамеянг стал свободным агентом после окончания срока его контракта с саудовским клубом Аль-Кадисия. Несмотря на интерес со стороны нескольких клубов Персидского залива, включая Аль-Иттифак, он решил вернуться в команду в Лиге 1.

В сезоне 2023/24 он также выступал за Марсель, за который забил 30 мячей в 51 матче и стал лучшим игроком и лучшим бомбардиром Лиги Европы (10 голов).

Бывший нападающий Арсенала выиграл с лондонцами Кубок Англии и Кубок Лиги. Также на его счету чемпионский титул с Барселоной (2023), Кубок Франции с Сент-Этьеном (2013) и Кубок Германии с Боруссией Дортмунд (2017).