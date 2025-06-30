Оболонь подписала 29-летнего защитника Евгения Шевченко, сообщает прессслужба клуба.

Оболонь стала первым профессиональным клубом в карьере Евгения. Защитник играл за «пивоваров» с 2015 по 2020 год. В течение этого периода он сыграл 85 матчей, в которых забил 4 гола.

В прошлом сезоне игрок сыграл 26 матчей за ровенский Верес: 1 гол и 2 голевые передачи.

Оболонь завершила сезон 2024/25 на 11 месте в турнирной таблице УПЛ.

Главный тренер Оболони сообщил, что имеет две работы.