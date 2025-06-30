Исполняющий обязанности главного тренера Оболони Александр Антоненко в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал о малоизвестной сфере своей работы, связанной с преподавательской деятельностью.

«Я преподаю на кафедре спорта и фитнеса дисциплину «Физическое воспитание». Работаю там уже примерно 5-7 лет, даже точно и не вспомню.

Я работаю в университете по совместительству, основная моя работа – это Оболонь, это моё сердце. Когда я шел работать в университет, у меня спрашивали, есть ли у меня какие-то пожелания по графику работы.

Я сказал, что если мне поставят пару не на тренировочное время и смогут заменить, когда в Оболони игра, то я готов работать. Так и произошло.

Пары у меня проходят тогда, когда в Оболони нет тренировок. В университете у нас тоже сложилась семейная атмосфера, поэтому если пара всё-таки стоит в день игры или в тренировочное время, то меня могут подменить другие преподаватели».