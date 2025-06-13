В первом поединке молодежного Евро-2025 против сборной Дании, который завершился поражением со счетом 2:3, молодежная сборная Украины допустила множество ненужных ошибок, так прокомментировал игру полузащитник Олег Очеретько.

Футболист также отметил особую атмосферу, которая царила на стадионе в Словакии во время встречи.

«Думаю, что мы играли хорошо. Вели игру, больше контролировали мяч, но допустили много ненужных ошибок. В целом матч был у нас в руках. Просто нужно было хорошо сыграть в обороне и в то же время не отступать от своей игры. На стадионе была чудесная атмосфера, ведь в Украине мы играем почти без болельщиков. Поэтому такая атмосфера очень нравится ‒ когда наши сторонники нас поддерживают», ‒ цитирует Очеретько пресс-служба УАФ.

Стоит отметить, что Очеретько записал на свой счет две результативные передачи, получил высокие оценки за выступление и был признан лучшим игроком матча по версии УЕФА.

Следующий матч на турнире команда Унаи Мельгосы проведет 15 июня – соперником украинцев станет сборная Финляндии.