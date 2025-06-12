УЕФА назвал лучшего игрока матча Евро-2025 Украина – Дания
Организация сделала свой выбор
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Молодежная сборная Украины уступила сверстникам из Дании в первом матче на чемпионате Европы-2025 со счетом 2:3.
По версии УЕФА, героем поединка стал хавбек сине-желтых Олег Очеретько, который сделал два ассиста.
«Он отдал две голевые передачи и прекрасно находил свободные зоны, продемонстрировав отличную игру во всех аспектах, даже в защите», – пишет пресс-служба УЕФА.
Календарь сборной Украины U-21 на Евро-2025
15.06.2025
Финляндия – Украина (19:00)
18.06.2025
Нидерланды – Украина (19:00)