Сергей Стаднюк

Игровой день вторника, 15 июля, способен заинтересовать украинского зрителя. Начнется футбольный вечер с противостояния двух амбициозных проектов – Буковины и Эпицентра. Игра пройдет в Каменце-Подольском на стадионе имени Григория Тонкочеева. Начало встречи — в 16:00, прямая трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале Буковины.

После трех подряд побед на сборах в Закарпатье, в частности разгромов над Скалой 1911 (4:0), Ужгородом (5:0) и Металлистом (4:0), команда Сергея Шищенко с оптимизмом готовится к очередному испытанию. Лидером атаки остается Андрей Андрейчук, который уже имеет четыре забитых мяча. Эпицентр, который проводит подготовку с 21 июня, также сыграл три спарринга – победил Ниву (4:0) и Подолье (1:0), а с Рухом сыграл вничью (1:1). Наиболее результативный игрок команды из Каменца – новичок Андрей Борячук с тремя голами.

16:00 | Эпицентр – Буковина. Прямая трансляция

Киевское Динамо проведет очередной контрольный матч на сборах в Австрии против румынского клуба Корвинул из Хунедоары – представителя Лиги 2. Поединок запланирован на 18:00 по киевскому времени. Соперник «динамовцев» – клуб с долгой историей, основанный еще в 1921 году. В 1980-х Корвинул был стабильным участником высшего дивизиона Румынии, однако с начала 90-х пережил продолжительный кризис: понижение в классе, финансовые трудности и даже отсутствие взрослой команды более 10 лет.

После перезапуска в 2021 году, клуб постепенно вернул себе историческое имя и болельщиков, а в мае 2024 года впервые в истории выиграл Кубок Румынии, став сенсацией как представитель второго дивизиона. В том же сезоне команда заняла 7-е место в Лиге 2 и попробовала свои силы в еврокубках – сначала преодолела венгерский Пакш в Лиге Европы, но в Лиге конференций остановилась на третьем раунде, проиграв казахстанской Астане. Сейчас подопечные Флорина Максима проводят сбор в Австрии, где уже сыграли два товарищеских матча и оба выиграли. Спарринг с Динамо станет третьим в их подготовке к новому сезону, который стартует в начале августа.

18:00 | Динамо Киев – Корвинул. Прямая трансляция

Динамо также, наконец, узнает своего соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. В ответном матче стартовой стадии мальтийский Хамрун Спартанс примет литовский Жальгирис.

Именно с победителем этой пары жребий свел киевлян в следующем раунде. Пока что абсолютным фаворитом является Жальгирис. Представители Литвы в первой игре дожали соперника во втором тайме (2:0). Сегодня командастарается оформить пропуск на матч с Динамо уже официально.