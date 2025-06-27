Глава наблюдательного совета Металлиста 1925 Богдан Бойко рассказал о задачах харьковского клуба после возвращения в УПЛ. Его слова приводит пресс-служба клуба.

У нас на этот сезон два задания. Первое и главное - стратегическое: это построение клуба как серьезного футбольного проекта. Наша цель - вернуть Харьков на уровень грандов УПЛ. Мы, как и заявляли ранее, подходим к процессу очень искренне и глубоко. Формируем как философию игры команды, так и стратегию развития клуба. Я уверен, что без таких фундаментальных вещей, как стратегия, концепция, миссия - мы не построим большой конкурентный футбольный проект.

Поэтому, так же, как мы работаем на трансферном рынке, мы и очень много времени уделяем созданию нашей философии, чтобы каждый игрок и менеджер клуба понимал, где он, зачем и к какой цели идет, - рассказал Бойко.