Сергей Стаднюк

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна подтвердил в комментарии УПЛ ТВ возвращение в команду центрального защитника Марлона. Однако хорват добавил, что «горнякам» больше не нужны новые игроки.

Пока нам никто не нужен. Сегодня к нам присоединился Марлон — у него было большое желание вернуться, футболист опытный, за которого мы заплатили большие деньги, и он сам принял решение вернуться. Поэтому сегодня получили, я считаю, еще одно серьезное усиление в центре защиты. Даріо Срна

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