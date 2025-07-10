Кучер: «Не думаю, что Туран уже измотал игроков Шахтера»
Дончане стартуют в Лиге Европы сегодня, 10 июля
около 2 часов назад
10 июля бронзовый призер УПЛ донецкий Шахтер стартует в еврокубковом сезоне 2025/26 матчем с финским Илвесом. В комментарии УФ наставник одесского Черноморца Александр Кучер, а ранее игрок Шахтера, ответил на вопрос о состоянии горняков накануне поединка.
— Контрольные матчи Шахтера не смотрел, потому что у меня на это элементарно не было времени, ведь свою команду к сезону готовлю, поэтому сказать сразу, предметно и обоснованно, мне сложно, — признался Кучер.
Но не думаю, что Туран уже загнал или загонит ребят, перегрузит их. Акцент на физику – это очень хорошо. Почему? Потому что впереди чемпионат и набирать физическую форму через официальные матчи значительно сложнее, и это может сказаться на результатах.
Уверен, что в первом матче будет немало именно единоборств с акцентом на физику. И в этом компоненте не нужно проигрывать финнам – могут наказать.
Первый матч противостояния Шахтер - Илвес состоится сегодня, 10 июля, в Любляне (Словения). Начало игры в 21:00.
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