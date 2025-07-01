Львовские Карпаты официально объявили о возвращении в команду нападающего Ярослава Карабина. Форвард присоединился к клубу на правах свободного агента после окончания контракта с Рухом.

Карабин является воспитанником СДЮШОР Карпаты. Ранее он выступал за юношеские и молодежные команды клуба, а также попадал в заявку львовян на матчи УПЛ. В сезоне 2020/21 сыграл 4 матча за Карпаты во Второй лиге, после чего осенью 2020 года подписал контракт с Рухом.

В составе желто-черных Карабин дебютировал в УПЛ, а в сезоне 2024/25 стал самым результативным игроком команды, проведя 30 матчей и забив 6 голов. Также нападающий имеет опыт выступлений за молодежную сборную Украины.

По данным портала Transfermarkt, контракт Ярослава с Рухом завершился в июне 2025 года, что позволило Карпатам подписать игрока бесплатно.

Также, Карпаты усилились экс-вратарем Кривбасса.