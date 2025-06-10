ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити объявил о подписании Шерки из Лиона

Манчестер Сити официально сообщил о трансфере 21-летнего полузащитника Райана Шерки из Лиона. Контракт с футболистом сборной Франции рассчитан до лета 2030 года.

Ранее СМИ сообщали, что английский клуб заплатил за игрока около 40 миллионов евро. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Шерки составляет 45 миллионов евро.

Райан Шерки выступал за главную команду Лиона с 2020 года. За это время он провел 185 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 мячей и отдал 45 голевых передач. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 44 матчах, отметившись 12 голами и 20 ассистами.