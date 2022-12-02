Швейцария победила в битве принципиальных соперников Украины и вышла в плей-офф ЧМ-2022
Официально. Групповой этап чемпионата мира-2022 окончен
Определились все участники плей-офф мундиаля
02 декабря 23:30
Фото - AFP
Были сыграны все матчи группового этапа чемпионата мира-2022. Определились все участники плей-офф.
16 команд продолжат борьбу за титул. В хронологическом порядке это: Франция, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Сенегал, Англия, США, Австралия, Аргентина, Польша, Марокко, Хорватия, Япония, Испания, Южная Корея и Швейцария.
Чемпионат также отметился несколькими сенсационными вылетами. На групповом этапе прекратили борьбу Дания, Германия, Бельгия и Уругвай. Отметим также провал хозяев, сборной Катара. Ноль очков при разнице мячей 1:7.
В последнем матче группового раунда Швейцария обыграла Сербию (3:2).
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