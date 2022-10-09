Зинченко встретился с легендой «Арсенала»
Официально. Зинченко пропустит один из ключевых матчей первого круга АПЛ
Украинец не подошел к игре с «Ливерпулем» в лучших кондициях
09 октября 17:35
Александр Зинченко / Фото: ВВС
В десятом туре английской Премьер-лиги «Арсенал» на своем поле примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по Киеву.
Защитник «канониров» Александр Зинченко не вошел в заявку на важную игру. Сообщалось, что украинца решили поберечь в матче Лиги Европы. Ранее он перенес травму.
Ранее Зинченко встретился с легендой «Арсенала».
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