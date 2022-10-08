Зинченко встретился с легендой «Арсенала»

Украинец выложил в Instagram фото с Клиши

Александр Зинченко / Фото: ФК Арсенал

Украинский латераль «Арсенала» Александр Зинченко встретился с легендой клуба – Гаэлем Клиши, о чем сообщил в своем Instagram.

Отметим, что Клиши выступал в «Арсенале» на той же позиции, что и Зинченко – играл левого защитника.

Следующий матч «Арсенала» – против «Ливерпуля» в 10-м туре АПЛ состоится 9 октября, начало – в 18:30.