Генеральный директор Динамо Дмитрий Бриф рассказал о некоторых деталях стратегии столичного клуба. Слова менеджера передает пресс-служба киевлян.

Уже после первой половины сезона по команде было видно, что ребята настроены только на победу. Поэтому все наши службы работали с пониманием того, что нужно будет презентовать наше чемпионство, поэтому готовиться начали заблаговременно.

Что касается стадиона, в следующем сезоне у нас много проектов, уверен, удивим болельщиков и активностями, и инфраструктурой. В частности, продолжаем работать над усилением инклюзивности на стадионе.

Убежден, все клубы должны двигаться в этом направлении, ведь это насущная необходимость. Мы должны обеспечить возможность всем людям увидеть футбол и свою любимую команду.