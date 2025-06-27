Они что-то знали! Динамо заранее готовилось к празднованию чемпионства
Киевляне только в предпоследнем туре гарантировали себе третью звезду на эмблему
34 минуты назад
Генеральный директор Динамо Дмитрий Бриф рассказал о некоторых деталях стратегии столичного клуба. Слова менеджера передает пресс-служба киевлян.
Уже после первой половины сезона по команде было видно, что ребята настроены только на победу. Поэтому все наши службы работали с пониманием того, что нужно будет презентовать наше чемпионство, поэтому готовиться начали заблаговременно.
Что касается стадиона, в следующем сезоне у нас много проектов, уверен, удивим болельщиков и активностями, и инфраструктурой. В частности, продолжаем работать над усилением инклюзивности на стадионе.
Убежден, все клубы должны двигаться в этом направлении, ведь это насущная необходимость. Мы должны обеспечить возможность всем людям увидеть футбол и свою любимую команду.
Бриф также приоткрыл завесу будущих сборов киевского Динамо в Австрии.
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